Stadt Bonn und Umweltministerium streiten um Rheinauen-Bäume

Die Stadt Bonn hat nicht wie geplant am Montagmorgen (07.02.) mit der Fällung von 27 Bäumen in der Beueler Rheinaue begonnen. Der Baubeginn werde um einen Tag verschoben, teilte die Stadtverwaltung in der Nacht auf Montag mit.

Zuvor habe es ein Telefonat zwischen der Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) und der nordrhein-westfälischen Umweltministerin Ursula Heinen-Esser ( CDU ) gegeben. Heinen-Esser habe darin bekräftigt, dass ihr Ministerium einen Baustopp anweisen werde. Nur wenige Stunden vorher hatte die Stadtverwaltung noch in einer anderen Pressemitteilung bekräftigt, an der Fällung am Montag festhalten zu wollen.

Stadt Bonn will gegen Baustopp Rechtsmittel einlegen

Die Bäume sollen gefällt werden, um einen etwa 1,7 Kilometer langen Radweg in der Rheinaue zu verbreitern. Der Stadtverwaltung liegen nach eigenen Angaben sämtliche Genehmigungen für den Bau vor. Oberbürgermeisterin Katja Dörner hatte in den vergangenen Wochen sehr für den Ausbau des rechtsrheinischen Radweges geworben. Sie halte ihn für richtig und im Sinne des Klimaschutzes und der dafür notwendigen Verkehrswende für dringend geboten.

Das Umweltministerium hat dagegen kurzfristig einen Bericht zu naturschutzrechtlichen Belangen angefordert. Bis zum Abschluss der Prüfungen am 14.2. sollen keine Baumaßnahmen stattfinden, zu denen die Baumfällungen gehören. Die Stadt Bonn kündigte an, Rechtsmittel einzulegen, falls eine entsprechende Weisung bei ihr eingehe.

ADFC für Radweg, Bürgerinitiative gegen Fällungen

In den vergangenen Monaten haben sich sowohl Befürworter des Radwegs als auch Gegner der Baumfällungen formiert. Laut dem Fahrradverband ADFC sei der derzeitige Rheinradweg so schmal, dass er den gültigen Regeln für den Radwegbau widerspreche und heute so gar nicht mehr gebaut werden dürfe.

Nach Ansicht der Bürgerinitiative "Schäl Sick macht mobil" fehle für einen Ausbau des Radwegs der Bedarf, da es in Beuel alternative Routen gebe. Außerdem steige in der Rheinaue die Unfallgefahr, wenn Radfahrer dort künftig schneller fahren können.

Bei Verzögerung drohen Fördergelder zu verfallen

Beim Ausbau des Radweges steht die Stadtverwaltung unter Zeitdruck. Die Bäume können nur noch im Februar gefällt werden, da ab dem 1. März ein bundeseinheitliches Fäll- und Schnittverbot gilt. Sollten sich die Arbeiten weiter verzögern, könnte die Stadt zudem den Anspruch auf Fördergelder verlieren. Die Verbreiterung des Radwegs soll rund 700.000 Euro kosten.

Über dieses Thema berichten wir heute im WDR Fernsehen: Lokalzeit Bonn, 19.30 Uhr.