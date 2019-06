Köln findet keinen Platz für NSU-Mahnmal

Stadt will neue Beratungen

In einem Schreiben an die Anwohner regt Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker eine neue Standortdiskussion an. Denn auf dem bislang favorisierten Grundstück ist eine mehrstöckige Bebbaung geplant. Sollte es keine Einigung auf einen neuen Standort geben, dann sieht Kölns Oberbürgermeisterin die Gefahr, " dass wir auch in den kommenden Jahren und auf absehbare Zeit kein Mahnmal sehen werden" .

