Streik an den Flughäfen Düsseldorf und Köln

Der Streik soll laut ver.di in Köln um 0.00 Uhr am Dienstagmorgen, in Düsseldorf um 4.00 Uhr beginnen und bis 24 Uhr andauern. Gestreikt wird auch an den Flughäfen Frankfurt, Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, und Stuttgart.

Bisher hat es vier Verhandlungsrunden um die Bezahlung von Sicherheitskräften an Flughäfen gegeben. Eine Einigung gab es dabei nicht. Zuletzt hatte die Arbeitgeberseite zwar ein neues Angebot vorgelegt. Demzufolge sollten aber nur die Löhne der oberen Entgeltgruppen erhöht werden. Das sei unzureichend, so ver.di . Neben einer Lohnerhöhung fordern die Luftsicherheitskräfte auch, dass bundesweit der gleiche Lohn für die gleiche Arbeit bezahlt wird. Außerdem müssten die Gehälter von Berufseinsteigern erhöht werden, heißt es.