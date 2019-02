Am Mittwoch (20.02.2019) müssen Patienten an den Unikliniken in Düsseldorf und Essen wieder mit Einschränkungen rechnen. Unter anderem der Deutsche Beamtenbund hat im Tarifstreit zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

Nur geringe Auswirkungen auf Betrieb

Der Bund rechnet bei der zentralen Kundgebung in Düsseldorf am Vormittag mit rund 800 Teilnehmern. Die Kliniken erwarten nur geringe Auswirkungen auf den Alltagsbetrieb, da bei den beteiligten Gewerkschaften weniger Mitarbeiter organisiert seien als etwas bei Verdi.

Am Dienstag (12.02.2019) hatte ein Verdi-Warnstreik in Essen dazu geführt, dass fast die Hälfte der OP-Säle geschlossen wurden und dadurch Operationen verschoben werden mussten.