Bundesarbeitsminister Heil bekundet Solidarität

Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD ) ist nach Düsseldorf gekommen, spricht die Demonstranten mit " Kolleginnen und Kollegen " an. Politik mische sich eigentlich nicht in aktuelle Tarifverhandlungen ein, sagt er, aber er wolle ein Zeichen setzen. " Es geht insgesamt im Handel darum, dass wir wieder mehr Tarifbindung brauchen ", so Heil. Die Entwicklung mache ihn traurig, da Metro und Real immer gute Vorbilder gewesen seien.