Öffentlicher Dienst: Streikende demonstieren in Düsseldorf

Am Dienstag (26.02.2019) gehen in Düsseldorf mehrere Tausend Landesbedienstete für mehr Geld auf die Straße. Darunter sind Lehrer, Sozialarbeiter, Pflegekräfte, Feuerwehrleute und Polizisten. Auch Angestellte aus Verwaltung und Justiz streiken ganztägig.

Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr

Zum Streik aufgerufen haben u.a. die Dienstleistungs-Gewerkschaft Verdi, die Gewerkschaft der Polizei, die Bildungsgewerkschaft GEW und der Beamtenbund dbb . Sie fordern für ihre Mitglieder in der laufenden Tarifrunde im Öffentlichen Dienst sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro im Monat mehr. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder hat in den bisherigen beiden Verhandlungsrunden noch kein Angebot vorgelegt. Die Arbeitgeber kritisieren die Forderungen als völlig überzogen.

Zwei Demozüge ziehen zum Landtag

Die Streikenden versammeln sich am Vormittag an zwei Orten in der Düssedorfer Innenstadt und ziehen dann in Demonstrationszügen vor den Landtag. Dort findet gegen 13 Uhr die Hauptkundgebung statt.

Streik-Auswirkungen an Unikliniken