Versammlungen in Düsseldorf und Dortmund

Die Streikversammlung in Dortmund findet um 10:30 Uhr auf dem Friedensplatz statt, die Versammlung in Düsseldorf um etwa 10:45 Uhr auf dem Corneliusplatz. Im Anschluss werden Streikdemos in den Innenstädten stattfinden.

Die Arbeitgeber erwarten keine größeren Beeinträchtigungen. Schließungen von Geschäften werde es aller Voraussicht nach nicht geben, so der Handelsverband Nordrhein-Westfalen. Nach Verdi-Angaben sind mehrere Geschäfte vom Streik betroffen: Zum Beispiel Galeria Karstadt Kaufhof in Düsseldorf und Dortmund, das Esprit-Outlet in Ratingen und verschiedene Filialen von Primark und H&M in Düsseldorf.

Lohnerhöhung um 6,5 Prozent gefordert

Die Gewerkschaft fordert eine Gehaltserhöhung um 6,5 Prozent. In der zweiten Verhandlungsrunde haben die Arbeitgeber am 09.05.2019 allerdings deutlich weniger angeboten: Zunächst eine Erhöhung der Löhne um 1,5 Prozent ab Mai 2019, dann ein weiteres Plus von 1,0 Prozent ab Mai 2020.

" Dies hat zu Unruhe und Protesten in den Betrieben geführt. Wertschätzung für die geleistete Arbeit sieht anders aus ", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Silke Zimmer.

Arbeitgeber fordern mehr Augenmaß

Die Arbeitgeberseite bewertet die Forderung von Verdi als überhöht. Sie liege deutlich über dem Umsatzzuwachs im NRW -Einzelhandel, betont Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Nordrhein-Westfalen. Er wünscht sich mehr Augenmaß. Gerade der innerstädtische Einzelhandel und inhabergeführte Geschäfte könnten sich eine so deutliche Eröhung nicht leisten, da sie stark unter der Konkurrenz durch den Onlinehandel litten.

Die Tarifverhandlungen sollen am 6. Juni in Düsseldorf fortgesetzt werden.