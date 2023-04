Wander-Streichelzoo in Neuss muss vorerst schließen

Durch ein großes, offenes Zelt betritt man "Melody´s Kinderparadies" auf dem Kirmesplatz im Neusser Stadtteil Reuschenberg. Nach dem Eingang sind kleine runde Tische mit weißen Plastikstühlen aufgebaut.

Nach einer kleinen Bude für Popcorn und andere Süßigkeiten türmen sich links und rechts des asphaltierten Mittelwegs auf einer abgelaufenen Wiese große Hüpfburgen auf, auf denen an diesem Dienstagnachmittag einige wenige Kinder herumturnen. Direkt hinter den Hüpfburgen sind mehrere Zelte und erstmal jede Menge Gitter und Absperrungen zu sehen.

Betreiber betont artgerechte Tierhaltung

Tiger sind beliebtes Fotomotiv

Unter dem ersten Zelt bellen einen etwa zehn Hunde an, direkt dahinter räkeln sich mehrere Tiger in ihrem Käfig in der Sonne. Sie sind bei den Eltern mit ihren Kindern an diesem Nachmittag ein besonders beliebtes Fotomotiv, denn Tiger sehe man nicht oft so nah, erzählt eine Frau. Eine andere Seniorin ist mit ihrem Enkel extra aus Grevenbroich gekommen.

Die Tiger machen einen entspannten Eindruck, ebenso wie die Kamele nebenan oder die Ziegen und Alpakas unter dem Zelt gegenüber. Gerade war noch der Tierarzt da, um eines der Kamele zu untersuchen, begleitet von Betreiber Robano Kübler: " Bei uns ist alles in Ordnung, wir halten alle Tierschutzvorgaben ein ", betont er. Auch das Kreisveterinäramt hatte bei zwei unangekündigten Kontrollen nichts zu beanstanden.

Kübler arbeitet als Tierlehrer und pädagogisch mit den Tieren, unter anderem zusammen mit geistig behinderten Kindern. Seit mehr als zehn Jahren betreibe er mit ihnen einen Streichelzoo in Geldern am Niederrhein, der gerade umgebaut werde, sei jetzt erstmals seit der Pandemie wieder mit rund 70 Tieren auf Tour.

Gerichtsvollzieherin übergibt Urteil

Betreiber Robano Kübler

Während des Besuchs kommt eine Gerichtsvollzieherin durch den Eingang und übergibt Kübler mehrere Papiere. " Wir müssen jetzt schließen, weil das Amtsgericht der Klage der Stadt stattgegeben hat, dass wir hier keine Besucher reinlassen dürfen ", ärgert er sich. Die Stadt Neuss war bei ihrer Genehmigung von einem Streichelzoo ausgegangen, Raubtiere wie Tiger seien dabei nicht erwähnt worden.

" Wir haben alles eingereicht und dargelegt, die Stadt hätte sich vorab besser informieren müssen ", echauffiert sich Kübler. Er will jetzt mit seinen Anwälten gegen die Schließung vorgehen. Nachdem alle Besucher den Kirmesplatz verlassen haben, schließt Küblers Lebensgefährtin den Eingang mit einem Baustellenzaun, an dem blickdichte Folie befestigt ist.