Nach Modedesign, Local Food, Architektur und Popmusik ist der "Urban Art Walk" die fünfte neue Tour im Angebot von Düsseldorf Tourismus. Der Erfolg ist bereits spürbar: In diesem Jahr wurde schon jetzt ein Plus von 52 Prozent bei den Buchungen erzielt.

Neben Düsseldorf gibt es Street Art Kunst in vielen Städten - weltweit und in der Nachbarschaft, etwa in Köln. Ein ähnliches Projekt wie das in der NRW -Landeshauptstadt bietet seit Mitte 2017 die Stadt Saarbrücken.