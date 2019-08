Neue Strategie gegen das Bienensterben

Bienen putzen Parasiten ab

Eine Varroamilbe hat eine Bienenlarve befallen.

Wenn Bienen offenkundig besser mit der Milbe fertig werden als andere, zeigen sie damit ein Verhalten, das VSH genannt wird: Varroa Sensitive Hygiene. " Diese Bienen putzen den Parasiten von sich ab; sie öffnen die von Milben befallenen Brutzellen, in denen die Bienenlarven heranwachsen. Sie verhindern so, dass die Milben sich darin vermehren können oder räumen die Zellen komplett aus ", erklärt der Wuppertaler Imker Hans-Ulrich Müller. Er leitet in seinem Verband eine VSH -Gruppe, deren Projekt drei Jahre lang vom Bundes-Landwirtschaftsministerium unterstützt wird.

Die Zuchtstrategie