Köln will Exzesse beim Straßenkarneval verhindern

Mehr Bühnenprogramme, weniger Alkoholausschank, mehr Kontrollen

Ein Problem: Viele Zugereiste finden in den organisierten Großveranstaltungen am Heumarkt oder Tanzbrunnen keinen Platz mehr. Deshalb soll es unter anderem an der Zülpicher Straße im Studentenviertel zusätzliche Bühnenprogramme geben, damit das Feiern dort nicht aus dem Ruder läuft. Vor der Uni-Mensa könnte eine Bühne stehen. Außerdem will die Stadt schon an Weiberfastnacht 2018 die Zugänge zu den Feiermeilen kontrollieren und den Ausschank von Alkohol auf der Straße reduzieren.

Gastronomie miteinbeziehen

Außerdem wollen die Vertreter des Rundes Tisches zusätzliche Toiletten aufstellen und den Müll schneller beseitigen lassen. Daran könnten sich auch die Gastronomie, Kioske oder Supermärkte beteiligen. Die Ideen des Runden Tischs müssen noch offiziell von der Stadtverwaltung beschlossen werden.