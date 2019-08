Beim Zusammenstoß eines Autos mit einer Straßenbahn sind am Mittwochabend (21.08.2019) in Düsseldorf vier Menschen verletzt worden. Das Auto krachte nach der Kollision noch gegen eine Ampelanlage. Ein Polizeisprecher erklärte, der Fahrer des Wagens habe vermutlich bei einem Wendemanöver die herannahende Straßenbahn nicht wahrgenommen.

Drei Menschen kamen ins Krankenhaus

Der Fahrer und der Beifahrer des Autos wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht, ebenso eine Frau, die in der Bahn gesessen hatte. Der Fahrer der Straßenbahn wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Er wurde wegen eines Schocks behandelt. Weil Unfälle mit Straßenbahnen häufig besonders folgenschwer seien, sei ein größeres Aufgebot an Rettungskräften im Einsatz gewesen, hieß es.

Stand: 22.08.2019, 06:56