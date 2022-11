Verwarnung gegen Strafverteidiger: Verstoß gegen das Waffengesetz

Im Prozess gegen zwei Kölner Strafverteidiger hat das Amtsgericht eine Verwarnung ausgesprochen. Die Juristen waren angeklagt, weil sie vollautomatische Waffen von Mandanten durch das Landgerichtsgebäude in ein Richterzimmer gebracht hatten. Das sei ein Verstoß gegen das Waffengesetz, so das Gericht. Sie hätten besser die Polizei rufen sollen. Die Verteidiger hatten die Waffen für die Mandanten abgegeben, um in einem Prozess die Strafe zu mildern.

Im vergangenen Jahr hatten die Verteidiger zwei Männer in einem Prozess um Drogenhandel betreut. In dem Verfahren ging es auch darum, dass die damaligen Angeklagten im Besitz schwerer Waffen seien. Um die damals befürchtete Strafe etwas abzumildern, sorgten die Verteidiger dafür, dass die Waffen dem Staat übergeben wurden. Anfang Dezember brachte ein Bote der Angeklagten, die in U-Haft saßen, die Waffen zu einem Treffpunkt.

Der Bote machte, nach der Einlassung eines Verteidigers, nur wenige Angaben: "Einmal lang, einmal kurz, ungeladen, keine Munition", sagte er. Beide Verteidiger gingen daraufhin in das Landgericht, an den Sicherheitsleuten vorbei. Ziel war das Zimmer des vorsitzenden Richters in dem Drogenprozess. Dort angekommen stellten sie die Tasche auf einen Tisch. Den Richter hatten sie zuvor telefonisch darüber informiert, dass sie Beweismittel abgeben wollten. "Hier sind zwei Waffen von unseren Mandanten" , sagte einer der Verteidiger.

Maschinenpistole in Kopfkissenbezug, Pistole in Baumwolltüchern

Die Staatsanwaltschaft klagte später die beiden Verteidiger an. Sie hatten in der Zeit von der Annahme bis zur Abgabe der Taschen beim Richter die vollautomatischen Waffen illegal geführt. Die Verteidiger hätten besser die Polizei oder die Staatsanwaltschaft anrufen sollen, so die Anklage. Im Prozess vor dem Amtsgericht sagten die Verteidiger, dass sie die Waffen zurück in die Legalität führen wollten.

Die Richterin, die beide Anwälte aus Prozessen kennt, in denen die Männer als Verteidiger aufgetreten sind, sprach eine Verwarnung aus. Sie hätten ein wenig gedankenlos gehandelt, sagte sie. Dazu komme noch die Androhung einer Geldstrafe von 13.500 Euro, sollten sie sich in der Bewährungszeit von einem Jahr etwas zu Schulden kommen lassen.