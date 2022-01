Ärger um Stromrechnungen nach Flut in Stolberg

In den vergangenen Tagen hat der Energieversorger EWV Stolberg Briefe an rund 1.300 Kunden versandt. In dem Schreiben mit dem Titel "Kontoübersicht" wurden die Empfänger gebeten, aktuelle Zählerstände zu übermitteln, außerdem wurden sie über offene Forderungen informiert.

Nicht mehr nutzbar: Künstler Dennis Brandt vor seinem Atelier

Dennis Brandt hat so einen Brief erhalten und soll ausstehendes Geld nachzahlen. Der Künstler hatte jahrelang ein Atelier in der Stolberger Innenstadt angemietet. Bei der Flutkatastrophe im vergangenen Juli wurde das Haus schwer verwüstet, ist seitdem nicht mehr betretbar. Das Atelier hat Dennis Brandt beim Vermieter kurz danach gekündigt.

Keine Stromzähler mehr vorhanden

Die Flut hat nicht nur die Häuser beschädigt, sondern ganze Stromversorgungsanlagen mitgerissen: "Jetzt soll ich Zählermieten bezahlen, obwohl ich versucht habe, direkt nach dem Hochwasser den Stromvertrag zu kündigen, hatte aber keine Zählernummern und Zählerstände mehr" , erzählt Dennis Brandt. Seine Vertragsunterlagen lagen im Atelier, das bis zu einer Höhe von drei Metern unter Wasser stand. Er konnte nichts mehr retten.

Stromersorger EWV entschuldigt sich

Das Stolberger Energieunternehmen will jetzt in den Dialog mit seinen Kunden treten und bedauert, für Verärgerung gesorgt zu haben. "Obwohl wir ganz bewusst sechs Monate gewartet haben, um die Flutopfer nicht mit Mahnschreiben und Sperrankündigungen zu nerven, hat das aktuelle Anschreiben für Verunsicherung gesorgt. Dafür entschuldigen wir uns" , so Pressesprecherin Yvonne Rollesbroich. So wie im Fall Dennis Brandt – er soll Mieten von Zählern bezahlen, die gar nicht mehr existieren.

Kein Verbrauch – keine Kosten

Der Energieversorger beruhigt: "Sollten keine Stromanlagen mehr vorhanden sein, muss der Kunde natürlich nichts bezahlen. Um das zu klären, muss die Zusammenarbeit von EWV, Installateuren, Vermietern und Mietern noch verbessert werden" , so Pressesprecherin Rollesbroich. Die Kunden sollten sich über die Hotlines melden - dort gibt es allerdings lange Wartezeiten. Die Kundenberater seien überlastet.

Stand: 31.01.2022, 12:24