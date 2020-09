Tuffi wohnt jetzt in der Wupper

Der Stein steht genau an der Stelle, an der Tuffi vor 70 Jahren im Wasser gelandet war. Die vierjährige Elefantenkuh war damals als Werbegag für den Zirkus Althoff mit der Schwebebahn gefahren und hatte dann in Panik eine Tür durchbrochen, um hinauszukommen. Das Kunstwerk aus Lavabasalt, das mit Sockel gut 1,70 Meter hoch ist, wurde vom Bildhauer Bernd Bergkempe geschaffen. Die Herausforderung war, dass es "strömungsgünstig" gestaltet werden musste; ohne abstehende Elemente, an denen sich zum Beispiel Treibgut verhaken könnte.

Viel Aufwand: die Vorbereitungen begannen am frühen Morgen

Das Kunstwerk hat auch für die Tiere im Fluss eine Funktion. Es sorgt als so genannter "Störstein" neben der turbulenten Strömung für Ruhezonen. Dort können Fische relaxen oder laichen. Mit dieser Doppelfunktion ist bereits an einer anderen Stelle der Wupper die Skulptur "Lucky Lachs" zu sehen. Als drittes folgt dann die Kinderbuchfigur "Bobby Biber". Betreut wird das Kunstprojekt vom Verein "Neue Ufer", vom auch die Idee dazu stammte.

Stand: 10.09.2020, 13:36