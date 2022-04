Weniger Reize beim Einkaufen: Stille Stunde im Supermarkt

Kunden nehmen stille Stunde gut an

Stille Stunde im Supermarkt

Das Konzept greift, sagt, Ladeninhaber Markus Hetzenegger. " Viele Kunden kommen gezielt zur Stillen Stunde ", erklärt er. Dienstagnachmittags sei aber sowieso eine Zeit, in der es generell etwas ruhiger in seinem Supermarkt zugehe. Ein Plakat im Eingangsbereich weist auf die Stille Stunde hin.

Demnächst werden die Mitarbeiter noch gelbe Warnwesten anziehen, auf denen ein "Psst!"-Zeichen abgebildet ist, damit sich alle Kunden an die Stille Stunde erinnern und Gespräche und Telefonate beim Einkaufen einstellen. Außer in Neuseeland gibt es die Stille Stunde noch in der Schweiz - und jetzt in Bergisch Gladbach.

