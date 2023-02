Sternsinger: 2,6 Millionen Euro für die Ukraine

In den ersten Tagen des Angriffskriegs erreichten das Kindermissionswerk mit Sitz in Aachen zahlreiche Anfragen von seinen Partnern in der Ukraine. Partner der Sternsinger evakuierten Kinder und Familien aus den besonders vom Krieg bedrohten Orten in den Westen des Landes, boten Übernachtungsmöglichkeiten in Kellern, Kirchen und Kindergärten an.

Dort wurden die Binnenflüchtlinge, hauptsächlich Frauen und Kinder, mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Decken und Schlafsäcken versorgt. Das bedeutete hohe Kosten für die Helfer. "Wir rechnen mit einem Bedarf von ungefähr zwölf Euro am Tag pro Person" , sagt Klemens Bücher, Ukraine-Länderreferent der Sternsinger. "Und wenn tausende Menschen Hilfe brauchen, können sie sich vorstellen, was da für Summen zusammenkommen."

Psychologische Hilfe immer wichtiger

Aber es war auch dringend notwendig, psychologische Hilfe für Kinder zu organisieren, die gesehen hatten, wie Häuser durch Bomben und Raketen zerstört oder Menschen gestorben waren und die dadurch zutiefst traumatisiert waren. Caritas Spes ist seit vielen Jahren ein Partner des Kindermissionswerks in der Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat die Organisation Nothilfen für betroffene Kinder und deren Familien ermöglicht.

Olena Noha von Caritas Spes hat sich seit Kriegsausbruch um Kinder in Flüchtlingszentren gekümmert. "Am Anfang, als sie zu uns kamen, malten sie häufig Panzer und Blut, und die Farben waren überwiegend schwarz und rot" , bilanziert Noha. "Aber das veränderte sich mit der Zeit und die Farben wurden immer bunter."

Schnelle Hilfe durch gute Kontakte möglich