Sternsinger in NRW unterwegs

Die Sternsinger in NRW ziehen wieder von Tür zu Tür. Bei der feierlichen Entsendung im Kölner Dom forderte Kardinal Rainer Maria Woelki die Kinder am Freitag (27.12.2019) auf, Botschafter des Friedens zu werden.

Die Kinder in den Kostümen der Heiligen Drei Könige bringen den Segensgruß in die Häuser. Sichtbar wird er durch die Kreidezeichen, die sie auf den Haustüren hinterlassen. In diesem Jahr lautet er 20*C+M+B+20.

Kreidezeichen an der Tür

Das aktuelle Jahr steht getrennt am Anfang und am Ende. Der * steht für den Stern, dem die Weisen aus dem Morgenland gefolgt sind. Die Buchstaben C+M+B stehen für die lateinischen Worte "Christus Mansionem Benedicat" - Christus segne dieses Haus. Die drei Kreuze bezeichnen den Segen: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Die Sternsinger sammeln auch Spenden für Kinder in Not. In diesem Jahr soll das Geld vornehmlich Projekten im Libanon zugute kommen.