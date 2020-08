In Erinnerung an Oma: Kölner benennt Stern nach 4711-Parfüm

Kölner Physiker haben einen ungewöhnlichen Stern nach einem sehr bekannten Parfüm benannt. Der Stern S4711 sei bei der Datenanalyse an der Universität zu Köln entdeckt worden. Das habe man mit dem Namen unterstreichen wollen, sagte einer der beteiligten Forscher, Dr. Florian Peißker.

Das Parfum "4711 Echt Kölnisch Wasser" war vor allem in der Nachkriegszeit ein weltweit gefragtes Parfüm. Seine Oma habe es auch immer benutzt, " weshalb ich positive Erinnerungen damit verbinde ", sagte Peißker.

S-Sterne sind superschnelle Sterne, die um ein schwarzes Loch kreisen

Einige Hochgeschwindigkeitssterne, die als S-Sterne bekannt sind, kreisen um das Schwarze Loch. Da diese superschnellen Sterne so nah an seinem Zentrum liegen, waren sie in der Vergangenheit schwer zu entdecken, schreiben die Forscher auf der Internetseite der Kölner Universität.

Er und sein Forscherkollege Andreas Eckart fanden S4711 mit dem "Very Large Telescope" in Chile. " Wir haben insgesamt fünf Sterne entdeckt ", sagte Peißker. Also auch noch die Sterne S4712, S4713, S4714 und S4715. Vielleicht zieht ja auch das Kölner Unternehmen jetzt nach und produziert auch noch diese Kölnisch-Wasser-Sorten?

Stand: 19.08.2020, 07:37