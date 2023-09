Stellenabbau bei Diebels: Kritik an Brauereiriese Anheuser-Busch InBev

Die Diebels-Brauerei am Niederrhein will in Issum Stellen streichen und eine Abfüllanlage schließen. Damit reagiere man " auf die langfristigen Entwicklungen auf dem Biermarkt ", hieß es bereits Ende August es in einer Pressemitteilung des Brauereiriesen Anheuser-Busch InBev, zu dem Diebels gehört. Die Maßnahmen würden rund die Hälfte der Mitarbeiter betreffen – insgesamt hat Diebels in Issum derzeit 180 Beschäftigte.

Brauereikonzern: "Notwendig und unaufschiebbar"

Fried Allers, Unternehmenssprecher von AB InBev Deutschland begründet die Maßnahmen mit der " beispiellosen wirtschaftlichen Lage in Deutschland ", sowie mit "sich verändernden Verbraucherbedürfnissen" . Die Entscheidung sei "sowohl notwendig als auch unaufschiebbar, wenn wir den Standort erhalten wollen." Die Geschäftsführung habe den Betriebsrat und die Mitarbeiter informiert, das Unternehmen wisse um seine Verantwortung.

"Belegschaft ist stinksauer"

Claudia Hempel, Geschäftsführerin der NGG Krefeld-Neuss

Deutliche Kritik am Vorgehen des Brauereikonzerns kommt von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG ). Man erlebe bei der " weltweit größten Brauerei-Gruppe keinen Funken soziales Bewusstsein ", so NGG -Sprecherin Claudia Hempel. Sie spricht von einem drohenden Skandal: " Die Verantwortlichen im Konzern vermitteln im Moment vor allem ein Gefühl: Sie geben sich eiskalt. Sie zocken. Sie setzen ihr Pokerface auf ".

Thomas Engelsiepen, Vorsitzender des Diebels-Betriebsrats

Die Gewerkschaft hatte am Montag gemeinsam mit dem Betriebsrat zu einem Pressegespräch geladen. Auch der Betriebsrat gibt sich "stinksauer" , aber kämpferisch: Man sei "zu allen Schandtaten bereit, um sich mit einem Weltkonzern anzulegen" , sagt Thomas Engelsiepen, Vorsitzender des Diebels-Betriebsrats.

Bürgermeister fordert "sozialverträgliche Lösungen"

Issums Bürgermeister Clemens Brüx (parteilos) beobachtet die Ankündigung des Brauereikonzerns mit Sorge: "Ich möchte mal mal eine möglichst verbindliche Aussage bekommen, wie hier die strategische Ausrichtung in Issum sein soll" . Mit Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre befürchtet er, "dass hier irgendwann die Lichter aus sind ".

Für die vom Stellenabbau betroffenen Diebels-Mitarbeiter fordert er "sozialverträgliche Lösungen" . Er erwarte, mit Verantwortlichen von Anheuser-Busch InBev sprechen zu dürfen: "Und da ist es mir egal, ob das in Bremen ist oder in Belgien, ich fahre da auch hin" , so Brüx gegenüber dem WDR .