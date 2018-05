Um 13.48 Uhr hatte Matthias Wagner den Rekord in der Tasche. Als erster amputierter Mensch war der 36-Jährige 24 Stunden lang auf einem sogenannten Stand-up-Paddling-Board gefahren. Am Samstag (26.05.2018) um 13 Uhr war der oberschenkelamputierte Sportler aus Wesel mit seinem Brett auf die Xantener Seen hinausgefahren und paddelte dort auch die ganze Nacht umher.