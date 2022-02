Stau in der Führerscheinstelle im Kreis Euskirchen

Sorge wegen Bußgeld

Sie macht sich Sorgen, denn der Stichtag ist längst vorbei: „Wenn man ab 19. Januar erwischt wird bei einer Polizeikontrolle und wenn man dann eben keinen gültigen Führerschein bei sich hat, ist bei mir jetzt die Angst, dass ich dann ein Bußgeld bezahlen muss. Weil ich könnte ja keinen Nachweis bringen, dass ich in der Warteschleife bin“ , erklärt die 65-Jährige.

Mit dieser Unsicherheit ist sie nicht allein. 3000 Anträge auf Führerscheinumtausch liegen aktuell noch unbearbeitet in gelben Postkisten in der Führerscheinstelle, teils noch aus September. Die Kollegen hätten schon viele Überstunden und arbeiteten teils auch am Wochenende, erklärt die Leiterin der Abteilung Straßenverkehr Susanne Aleksander. Aktuell würden sie zudem Unterstützung aus anderen Abteilungen und vom Jobcenter bekommen. So hofft sie, den Stau an Führerschein-Anträgen bald aufzulösen.

Aufwändige Antragsbearbeitung

Ein Grund, warum es so lange dauert, ist das analoge Verfahren. Die Anträge müssen in Papierform gestellt werden. Diese Anträge samt Unterschriften müssen dann von den Bearbeitern digitalisiert werden. Zehn bis 15 Minuten dauere das pro Antrag, schätzt Aleksander.

Doch Antragsteller wie Ursula Trimborn finden es schlimm, dass sie gar keine Information zu ihrem Antrag bekommen. Es sei nicht einmal klar, ob ihr Antrag überhaupt in der Führerscheinstelle angekommen sei, sagt Trimborn. Auf diese Kritik hat der Kreis reagiert und jetzt eine eigene Hotline (02251-15855) eingerichtet, nur für Führerschein-Anfragen.

Frist um 6 Monate verlängert

Nicht nur im Kreis Euskirchen kommt es zu Verzögerungen beim Führerschein-Umtausch. Deshalb soll es bis zum 19. Juli bundesweit keine Strafen geben, wenn jemand noch den alten „Lappen“ hat. Für die folgenden Umtausch-Jahrgänge raten die Behörden, die Anträge rechtzeitig zu stellen.

Über dieses Thema berichten wir am Donnerstag, 10.02.22, im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19.30 Uhr.

