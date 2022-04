Die Bauarbeiten an Schiene und Autobahn treffen an diesem Wochenende auf das Ferienende in NRW: Der ADAC rechnet vor allem am Freitag mit vollen Autobahnen im Rückreiseverkehr aus den Osterferien. Dann werde am Nachmittag, wenn der Urlaubsverkehr auf den Berufspendlerverkehr treffe, viel los sein, teilte der Automobilclub mit.

Der ADAC sagt, dass die Länge der Staus auf den Autobahnen noch lange nicht wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie angekommen sei. Verglichen mit Ostern 2019 habe es in diesem Jahr von Gründonnerstag bis Ostermontag in NRW rund 27 Prozent weniger Staus und stockenden Verkehr gegeben, erklärte der ADAC. Im Rückreiseverkehr werde auf den Autobahnen, die auch sonst voll sind, viel los sein. Betroffen seien unter anderem der Kölner Ring, die Strecken in Richtung deutsche Küste und die Nord-Süd-Achse A3.