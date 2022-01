Geldanlage: Düsseldorfer Startup vermittelt Anteile an teurer Kunst

In Niedrigzins-Zeiten haben es Anleger schwer, gute Renditen für ihr Geld zu bekommen. Viele Banken verlangen für die Einlagen sogar Negativzinsen. Da kommt vielleicht die Idee des Startups Arttrade (auf Deutsch: Kunsthandel) aus Düsseldorf gerade recht: Die drei Jungunternehmer versprechen Anlegern auf dem Kunstmarkt eine gute Rendite.

Nur renommierte Künstler sollen gehandelt werden

Die Gründer von Arttrade: Claudio Sander, Julian Kutzim, David Riemer

Ihre Idee: Sie bieten Anlegern die Möglichkeit, für relativ kleines Geld in große Kunstwerke zu investieren. Schon ab 250 Euro können Anteile an Bildern renommierter Künstler erworben werden. Dabei setzt die Anlage-Plattform ausschließlich auf Kunstwerke der ersten Liga, erklärt Mitgründer Julian Kutzim: "Wir reden nur von den renommiertesten Künstlerinnen und Künstler aller Zeiten."

Als erstes Werk haben die Jungunternehmer ein Aquarell von Gerhard Richter erworben. Verkehrswert: Eine Viertelmillion Euro. Richter ist seit vielen Jahren die Nummer eins auf der Weltrangliste der lebenden Künstler. Zweite Investition war ein Bild des Malers Georg Baselitz.

Kritische Töne aus der Szene

Die Kultur-Journalistin Renate Müller kritisiert, dass über die Plattform erst in zwei Werke investiert werden könne. Für eine Beurteilung des Startup-Projekts sei es deshalb noch zu früh. Ihr fehlen auch Angaben darüber, welche renommierten Kultur-Experten und Galeristen das Projekt unterstützen. Nur ein Name taucht auf der Homepage von Arttrade auf: der des Düsseldorfer Galeristen Paul Schönewald.

Der 63-Jährige Schönewald ist seit mehr als drei Jahrzehnten im internationalen Kunsthandel unterwegs. Er ist von der Kunst-Plattform überzeugt: "Mich fasziniert an der Sache, dass es Anlegern den Zugang verschafft, mit geringen Beträgen an hochwertiger Kunst teilzuhaben." Der Galerist will Arttrade Tipps geben, welche Werke renommierter Künstler gerade auf dem Markt sind.

Anlage-Experten: Das Risiko bleibt bestehen

Kunst habe sich als Wertanlage schon lange bewährt, sagt der Kölner Kunst-Anlageexperte Stefan Horsthemke. Horsthemke hält Plattformen wie Arttrade für durchaus sinnvoll. "Ich finde es toll, dass Kunst so auch für Kleinanleger interessant wird" , sagt er. "Aber die Risiken bleiben auch hier wie bei allen anderen Anlagearten bestehen. "

Arttrade will Kunst öffentlich machen

Werk von Georg Baselitz