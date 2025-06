Das frühere Braunkohlenkraftwerk in Grevenbroich-Frimmersdorf wird in den kommenden Jahren sukzessive zurückgebaut. Der Energiekonzern RWE , das Land und die Stadt Grevenbroich geben am Dienstag den offiziellen Startschuss für die Arbeiten.

Beginnen soll der Rückbau im nördlichen Teil des Areals. Das Kraftwerk war 2021 endgültig stillgelegt worden, nachdem es zuvor noch für vier Jahre in sogenannter "Sicherheitsbereitschaft" war.

Digital- und Bildungsstandort als Zukunftsvision

" Die Entwicklung des ehemaligen Kraftwerksstandortes Frimmersdorf ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einem der führenden Standorte der digitalen Wirtschaft ", sagt der Neusser Landrat Hans-Jürgen Petrauschke ( CDU ).

Zukunftsvision für die zentrale Maschinenhalle

Ein zentraler Bestandteil ist die geplante Umnutzung des künftig denkmalgeschützten zentralen Kraftwerksgebäudes. Dort will die Landesregierung unter anderem ein Rechenzentrum für den IT-Dienstleister des Landes, IT.NRW, ansiedeln. Ein Bildungscampus, Büros für StartUps und ein Denkmalpfad über mehrere Kraftwerksblöcke des Landschaftsverbandes Rheinland sollen ebenfalls entstehen.

Gemeinsame Gesellschaft soll Transformation steuern

Anfang des Jahres haben die Stadt Grevenbroich, der Rhein-Kreis Neuss und das Land eine gemeinsame Gesellschaft ins Leben gerufen, die den Transformationsprozess steuern und genügend Investoren für den angedachten Umbau aquirieren soll.

" Als Vorarbeit für die Investorensuche hat ein Markterkundungsverfahren stattgefunden, das auf großes Interesse gestoßen ist ", sagt Grevenbroichs Stadtsprecher Tobias Kaiser. Die Erkenntnisse fließen jetzt in das Ausschreibungsverfahren ein, in dem bis Anfang nächsten Jahres der Investor gefunden werden soll.

Fördergelder für Planungen

Bislang gibt es laut Kaiser noch keine Förderzusagen für den geplanten Umbau des Kraftwerksstandortes. " In der Ausschreibung wird aber eine Förderung zur Erhaltung des Industriedenkmals in Höhe von 45 Millionen Euro in Aussicht gestellt ."

Bald Geschichte: Das RWE-Kraftwerk Frimmersdorf

Allerdings flossen aus einem Bundesförderprogramm bisher mehr als eine Million Euro, um die Entwicklung des Gesamtstandortes zu planen, gutachterlich alle Fragen zum Beispiel zu den Gebäuden zu beantworten, Nutzungsperspektiven zu finden und jetzt die Ausschreibung der Gesamtentwicklung zu erarbeiten, teilte das NRW- Bauministerium auf WDR -Anfrage mit.

So fänden mögliche Investoren einen umfänglich aufgeklärten Standort vor. Auch das Planungsrecht könne dann zügig geschaffen werden, heißt es weiter. In den kommenden Jahren werden jedoch Abrissbagger das Bild am einst größten Braunkohlekraftwerk weltweit prägen.

