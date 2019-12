Diskussion um Böllerverbot an Silvester

Nach einer Befragung des Instituts "YouGov" für das Redaktionsnetzwerk Deutschland befürworten 57 Prozent der Deutschen ein generelles Böllerverbot an Silvester. Vor allem aus Umweltschutz- und Sicherheitsgründen. Einige Bau- und Supermärkte bieten in diesem Jahr gar kein Silvesterfeuerwerk mehr zum Verkauf an.

Rüdiger Storch, Bürgermeister der Gemeinde Eitorf, ist Feuerwerks-Verbotszonen gegenüber skeptisch. Mit einem Feuerwerksverzicht rette man die Welt nicht, so Storch im Interview. In Grevenbroich will man bis zum Silvestertag ausverkauft sein.