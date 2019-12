Zwischen der "kleinen" und "großen" Neunten

Den Festakt senden die meisten Klassikwellen der ARD live, es gibt auch eine Videoübertragung. Die Überschrift ist zugleich Motto für rund 300 Projekte in Bonn und über die Geburtsstadt hinaus: "Einstimmen! Neugier wecken! Beethoven neu entdecken!" Ein Beispiel: Das Projekt "Starke Kinderstimmen" wird Grundschulkinder wieder singen lassen.

Der Festakt am Montagabend bietet musikalisch wiederum Beethovens Chorfantasie. Sie wird auch die "kleine neunte Sinfonie" genannt. Ein Jahr später, am 17. Dezember 2020, ist dann wirklich Beethovens 250. Tauftag. Da wird Daniel Barenboim in Bonn die große neunte Sinfonie samt Ode an die Freude dirigieren - und so beim Beethoven-Jahr den Schlusspunkt setzen.