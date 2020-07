" Man kann nicht jemanden wie Farid Bang mit übelsten sexistischen, in der Vergangenheit auch antisemitischen Texten zu einem Vorbild für Jugendliche stilisieren ", so Stamp weiter. " Fehler gehören im Leben dazu, aber dann muss man sie auch eingestehen und sie nicht durch weitere Äußerungen immer noch weiter verschlimmbessern. "

OB Geisel bereut Zusammenarbeit nicht

Geisel hingegen bereut die Zusammenarbeit mit Farid Bang nicht, wie er im WDR -Interview am Donnerstag (23.07.2020) sagte. Ihm sei bewusst, dass der Rapper eine höchst kontroverse Figur sei. " Ich habe deswegen ein Gespräch mit ihm geführt, mir war das Thema des Antisemitismus-Vorwurfs besonders wichtig. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass er diese Sache nun wirklich aufrichtig bereut. "

" Wichtig war mir, dass es jemand ist, der ernsthaft und glaubwürdig die Menschen ansprechen kann, von denen gegenwärtig die größten Probleme am Rheinufer ausgehen ", so Geisel.

" Fatales Zeichen an das jüdische Leben "

Die NRW-Antisemitismusbeauftragte Sabine Leutheusser-Schnarrenberger bewertet das Video ebenfalls kritisch. Die Aktion sei ein Affront gegen alle, die sich für eine offene und tolerante Gesellschaft einsetzten.

" Die Vorbildfunktion eines Musikers wie Farid Bang muss hinterfragt und diskutiert werden, wenn er Antisemitismus propagiert und zudem immer wieder auch mit gewaltverherrlichenden und frauenfeindlichen Texten provoziert ", so Leutheusser-Schnarrenberger. " Für das, was Farid Bang vertritt, ist kein Platz im öffentlichen und demokratischen Leben in Nordrhein-Westfalen! Und ein fatales Zeichen an das jüdische Leben in unserem Land! "

Die Düsseldorfer CDU reagiert auf das umstrittene Video und will eine Sondersitzung des Rats beantragen. Oberbürgermeister Geisel müsse sich zudem klar von dem Video distanzieren. Ähnlich äußerten sich auch FDP, Grüne und die Jüdische Gemeinde.

Kritische Kommentare auf Facebook -Seite

Auch in den sozialen Netzwerken wird Oberbürgermeister Geisel für das Video mit Farid Bang kritisiert. Auf der Facebook-Seite des Politikers schreibt ein Nutzer: " Wie kann man einen 'Musiker' mit antisemitischen und frauenverachtenden Texten verteidigen und für die Stadt sprechen lassen? "

" Ich wundere mich bei Herrn Geisel über nichts mehr. Populismus und Aktionismus beherrscht er. [...] ... In wenigen Wochen ist der schwäbische Napoleon zum Glück Geschichte ", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Stand: 23.07.2020, 15:29