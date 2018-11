Gab es ein Vorbild?

Ja. Die Städteregion ist das Gegenstück zur benachbarten, niederländischen Parkstad Limburg. Sie wurde 1975 gegründet. Damals schlossen sich dort acht ehemalige niederländische Bergbaugemeinden zusammen, um ihre Region zu einer Tourismus- und Dienstleistungsregion zu entwickeln. Diesem Beispiel wollte man folgen. Es dauerte aber 33 Jahre.

Ist die Städteregion einmalig in NRW ?

Ist sie. Das sogenannte "Aachen-Gesetz" bildet die Grundlage. Es wurde am 21. Februar 2008 das Aachen-Gesetz in Düsseldorf verabschiedet. Es schafft den rechtlichen Rahmen für die bisher einmalige, kommunale Zusammenarbeit in NRW.