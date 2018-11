Die Frage, wer neuer Städteregionsrat oder Städteregionsrätin in Aachen wird, wird erst in 14 Tagen entschieden. Weder CDU-Kandidat Tim Grüttemeier noch SPD-Kandidatin Daniela Jansen konnten am Sonntag (04.11.2018) mehr als die Hälfte der Wählerstimmen auf sich vereinen. Grüttemeier landete mit 39,3 Prozent der Stimmen auf Platz eins, gefolgt von Daniela Jansen, die 27,88 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Die Kandidaten von Grünen, Linken, ÖDP und AfD schieden aus.