Wie Etschenberg will auch Grüttemeier die Abschaltung für das marode belgische Atomkraftwerk in Tihange, den Ausbau des Forschungsflugplatz Merzbrück bei Aachen und die Digitalisierung in der Region weiter vorantreiben. Das Amt des Städteregionsrat ist dem eines Landrats in anderen Kreisen vergleichbar.