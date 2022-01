Streit um Motorräder aus vermeintlichem Rocker-Besitz

Die Motorräder waren im Sommer vergangenen Jahres bei einer Razzia nach dem Verbot des Rockerclubs Bandidos in Stolberg beschlagnahmt worden. Die Maschinen haben einen Wert von mehreren Zehntausend Euro.

Wem gehören die Harleys?

Der Kläger ist zwar Besitzer der Maschinen, gehört dem Rockerclub aber nach eigener Aussage nicht an. Dass die Maschinen auf seinen Namen zugelassen sind, hat das Land mittlerweile bestätigt. Das LKA geht aber davon aus, dass der Bruder des Klägers die Motorräder auch für Vereinszwecke genutzt hat. Er ist Mitglied des verbotenen Rockerclubs.

Urteil könnte noch heute fallen