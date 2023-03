Städteregion Aachen fördert 1.000 Balkonkraftwerke

Das Angebot richtet sich an Haus- und Grundstückseigentümer sowie an Mieter. Für jede Anschaffung einer Mini-Photovoltaik-Anlage soll es 200 Euro Zuschuss geben. Dafür stellt die Städteregion in diesem Jahr einen Fördertopf mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 200.000 Euro zur Verfügung. Die Summe war bereits im Dezember vergangenen Jahres von der Städteregion beschlossen und in den Haushalt eingestellt worden.

Anlagen eignen sich für Balkon, Terrasse und Garten

Die Balkonkraftwerke lassen sich zum Beispiel an Balkon- oder Terrassengeländern anbringen. Mit Hilfe eines Gestells, das jedoch zusätzlich angeschafft werden muss, können sie auch im Garten oder auf der Terrasse aufgestellt werden.

Mittels eines normalen Haushaltssteckers werden die Mini-Kraftwerke an eine Steckdose angeschlossen und können darüber Strom für den eigenen Gebrauch ins Hausnetz einspeisen, zum Beispiel für Kühlschrank, Laptop oder Fernseher.