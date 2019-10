Erneut hat es in einem Archivraum im Untergeschoss des Bonner Stadthauses gebrannt. Gegen 16.30 Uhr kam es dort zu einer Rauchentwickung, Kartons waren in Brand geraten. Erst am Donnerstag (24.10.2019) hatte es im Stadthaus gebrannt, ebenfalls in einem Untergeschoss des Gebäudes. Auch an diesem Tag wurde das Gebäude evakuiert.