Zwischen Klimaschutz und Artenvielfalt

Klimastabiler Wald nur gemeinsam zu erreichen

Experten vom NABU und auch vom Jagdverband NRW machten eines klar beim Stadtgespräch am Donnerstagabend in Wermelskirchen: Nur gemeinsam lässt sich das Problem um Klimaschutz und Artenvielfalt im Wald lösen. Jedes Revier, jede Waldfläche sei anders und müsse individuell auf den Zustand der nachwachsenden Bäume und des Rehbestandes untersucht werden. Nur so könne der Ausgleich gelingen, der dem klimastabilen Wald der Zukunft genauso eine Chance gebe wie dem Bestand an Rehwild in den Wäldern in NRW .

Über dieses Thema berichtete der WDR am 14 . 12 . 2023 auch im Radio auf WDR 2 .

