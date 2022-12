“Jahrzentelang haben wir dem Auto den roten Teppich ausgerollt” , so Bonns Verkehrsdezernent Helmut Wiesner. Zum Nachteil vieler, die in der Stadt wohnen. Sie müssen sich den Platz in der Stadt mit parkenden Autos teilen und sind den Abgasen der fahrenden Autos ausgesetzt. In Wiesners Vision verliert das Auto künftig an Bedeutung. Inspiriert vom Beispiel Barcelona will die Stadt Bonn etwa in “Bönnschen Vierteln” verkehrsberuhigte Quartiere ohne Durchgangsverkehr erproben.





Mit Sorge blicken Handel, Industrie und Handwerk auf solche Entwicklungen. “Das Verkehrsproblem in Bonn ist ein Pendlerproblem!” , findet Stephan Wimmers, Geschäftsführer der IHK Bonn/Rhein-Sieg. Das Autofahren sollte daher nicht pauschal für alle komplizierter werden. Sinnvoller wären Konzepte, um die Pendel-Verkehre zu steuern. Die Angst unter den Händlerinnen und Händlern sei groß, dass die Kundschaft wegbricht. Denn: Diejenigen, die den Hauptumsatz bringen, kämen mit dem Auto in die Stadt, so Wimmers.

Ob ein Blick ins Ausland diese Angst nehmen kann? Viele niederländische Städte etwa sind längst autoarm und fahrradfreundlich, so Thorsten Koska vom Wuppertal Institut. Und dem Einzelhandel gehe es gut, sogar besser als vorher, sagt der Mobilitätsforscher.

Besonders nachts fühlen sich viele Fahrradfahrer unsicher.

Die Bonner Mobilitätsexpertin Sophia Charlotte Hoge fände etwas mehr Niederlande im deutschen Verkehrssystem jedenfalls wünschenswert. “Seit meiner Kindheit fahre ich in Bonn Fahrrad, aber ich fühle mich unsicher!” , so die junge Frau. Auch sie stellt die Pole-Position des Autos auf unseren Straßen in Frage und spricht in ihrem Podcast mit Menschen aus der bundesweiten Mobilitätsszene. Für die Verkehrswende wünscht sie sich mehr Miteinander im Straßenverkehr und soziale Konzepte, die alle mit einbeziehen.

Wie kann jeder Seinen Beitrag für die Verkehrswende leisten? Wie kann sich jeder an der notwendigen Debatte beteiligen? Live vor Ort in Bonn geht es darum: Im Stadtgespräch. WDR 5 redet live mit Ihnen und Experten!

WDR5 Stadtgespräch:

Autofreie Stadt, verärgerte Anwohner – wie kriegen wir die Verkehrswende für alle hin?

8.12.22, 20:04-21:00 Uhr (Einlass 19:00 Uhr)

Münster Carré

Gangolfstraße 14

53111 Bonn