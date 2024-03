Gewalt an Schulen - schwierige Aufarbeitung im WDR-Stadtgespräch

Lehrer, Eltern und Schüler waren zum Diskussionsabend in Wuppertal gekommen. Nicht wenige konnten selbst von Gewalt-Erfahrungen an Schulen berichten. Gelegenheit, die Strukturen von Übergriffen an den Orten zu untersuchen, die eigentlich als Schutzräume für Kinder und Jugendliche gelten sollten.

Messerangriff wirkt bis heute nach

Die Schulleiterin Claudia Schweizer-Motte schilderte den Ablauf der Tat im Februar, der Polizei und Staatsanwaltschaft schnell das Etikett " Amoktat " verliehen. Schüler, die in der großen Pause Zeugen des Messerangriffs wurden und über die Flure flüchteten, die " Amok-Durchsage "aus dem Sekretariat über die Lautsprecher in den Klassen. Mehrere Tage kümmerten sich Notfallseelsorger um Lehrer und Schüler.

Notfallpläne an jeder Schule in NRW

In jeder Schule gibt es Notfallpläne, die den Schulleitungen ein konkretes Handeln in solchen Fällen empfehlen. Aber sind die Schulen gut vorbereitet? Dilek Engin von der SPD -Landtagsfraktion betonte eher den Faktor Prävention: " Gewalt an Schulen in NRW ist in den vergangenen Jahren gestiegen, wir müssen uns mehr mit den Ursachen befassen ".

Hänseln, Mobbing, soziale Medien an Schulen sorgen für Aggressionen

Eltern berichteten von einem veränderten Klima an Schulen, das ein Grund sein könnte für Gewalt an Schulen: Mobbing auch über soziale Medien, Rassismus. Schüler ziehen sich zurück oder reagieren mit Gewalt. Die Corona-Krise mit wochenlangen Schulschließungen habe sich negativ ausgewirkt, genauso wie heute die aktuellen Krisen in der Ukraine und in Gaza. " Wir müssen schauen, wie wir Schulen stärken können und für ein gutes Klima sorgen können. Dafür brauchen wir Personal ".

Schulsozialarbeit finanziell nicht gesichert

Florian Braun, Vorsitzender des Schulausschusses im NRW-Landtag ( CDU ) kündigte an, dass es bald mehr Schulsozialarbeiter an Schulen im Land geben soll. Nötig seien auch mehr Medienscouts, damit sich Schüler über Mediennutzung informieren könnten. Widerspruch von Richard Voss, dem Sprecher der Lehrergewerkschaft GEW in Wuppertal. " Die Zukunft besonders der Schulsozialarbeit zum Beispiel in Wuppertal ist alles andere als gesichert. Das hilft nicht, um Gewalt an Schulen zu verhindern ".

Familien müssen mitarbeiten

Klar wurde aber auch: Die Eltern müssen sich ebenso kümmern, nicht nur die Schule. Auch in der Familie kann ein positives Klima entstehen, das Gewalt an Schulen etwas entgegensetzen kann. Das Stadtgespräch gestern in Wuppertal: zumindest ein Anstoß, um den Gründen für Gewalt an Schulen auf die Spur zu kommen.