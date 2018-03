Archiv platzt aus allen Nähten

Der Umzug ins Vitus-Center bringt der Stadt dabei zwei Vorteile. Zum einen löst sie dabei das vor allem in den vergangenen Jahren immer größer gewordene Raumproblem. Es gab viel zu knapp bemessene Büroflächen, keinen angemessenen Lesesaal und auch keinen ruhigen Arbeitsraum für Besucher. Vor allem Schulklassen und anderen Gruppen hatten den normalen Arbeitsalltag der Mitarbeiter oft gestört. Aber auch der Bauzustand des in die Jahre gekommenen Verwaltungsgebäudes Oberstadt ist mehr und mehr in einem schlechten Zustand.

Vitus-Center als zentrale Anlaufstelle

Zum anderen sind im Vitus-Center unter anderem der neue Bürgerservice, das Meldewesen und das Standesamt untergebracht. Der Umbau im Vitus-Center, das über die städtische Entwicklungsgesellschaft (EWMG) 2015 erworben wurde und sich seitdem im städtischen Besitz befindet, kostet rund 1,65 Millionen Euro. Der Mietvertrag zwischen Stadt und EWMG wird über 20 Jahre abgeschlossen.

Stand: 19.03.2018, 07:00