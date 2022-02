Wasserbus auf dem Rhein: Stadt Köln arbeitet an Pilotbetrieb für zwei Linien

Tourismus-Experte sieht offene Fragen

Ein Wasserbus-System dürfte nicht nur Bürger oder Berufspendler interessieren, sondern auch die vielen Touristen in der Stadt: Vom Wasser aus den Dom, die Kranhäuser und Rhein selbst zu erleben, das sei "touristisch wunderbar" , findet der Geschäftsführer von Köln-Tourismus, Jürgen Amann. Er verweist auf die Städte Rotterdam oder Amsterdam, die Wasserbus-Systeme erfolgreich umgesetzt hätten – dort finde man dann auch entsprechende Hinweise in Reiseführern.

Amann sagt aber auch, ob ein solches System in Köln wirtschaftlich abbildbar sei und auch in Stoßzeiten funktioniere, das müssten andere beurteilen. " Es muss in erster Linie als das genutzt werden, als das es konzipiert wurde: nämlich als Instrument des ÖPNV ."

„Morgens und abends mit dem Bötchen über den Rhein“

Wären die Boote also gut ausgelastet? Zumindest die Kölner Messe im Rechtsrheinischen ist sich sicher, was Ihre Besucher angeht: "Unsere Messeteilnehmer würden das lieben, morgens und abends mit dem Bötchen über den Rhein zu fahren! ", schwärmt Unternehmenssprecher Guido Gudat. "Ich denke unsere Messen würden auch zu der Auslastung der Wasserbusse einiges beitragen." Gudat verweist auf die Fähre "Strolch" zwischen der Kölner Innenstadt und dem Messestandort Deutz – die gibt es noch, allerdings fährt sie inzwischen nur am Wochenende und Feiertagen, aktuell ruht der Betrieb in der Pandemie nach Betreiber-Angaben komplett.

"Jahrzehntelang hat der ,Strolch' unsere Messgäste über den Rhein gefahren. Das war genau das Erlebnis: hier ist was Besonderes! In dieser Tradition könnten wir uns das sehr gut wieder vorstellen!" Gudat glaubt auch, dass die zusätzliche Anreisemöglichkeit per Wasserbus die Verkehrslage rund um das Messegelände entzerren würde.

Emissionsfreier Antrieb noch nicht machbar

Auch die Machbarkeitsstudie bescheinigt dem Wasserbus-System "positive verkehrliche Auswirkungen " – wichtig für eine Stadt wie Köln, die mit einer hohen Verkehrs- und damit Umweltbelastung zu kämpfen hat. Deshalb sollen die Wasserbusse mit umweltfreundlicher Technik angetrieben werden. Das, so Verkehrsdezernent Egerer, lässt sich aber aktuell noch nicht umsetzen: "Für einen Pilotbetrieb, der erstmal klein vom Umfang her starten soll, wäre es denkbar, mit gebrauchten Fahrzeugen zu starten, die dann noch herkömmlicher Natur sind." Man wolle Erfahrungen sammeln und die technologische Entwicklung begleiten. Ziel seien aber "ganz klar emissionsfreie Antriebe ".

Doch selbst auf die Pilotphase wird man in Köln noch länger warten müssen, sagt Ascan Egerer: "Wir sind ganz am Anfang. Wir haben jetzt diese Machbarkeitsstudie mit einem positiven Ergebnis und jetzt geht’s weiter in die vertiefenden Details, da ist einiges noch zu tun." Bis die ersten Wasserbusse über den Rhein fahren, werde es noch ein paar Jahre dauern, schätzt der Kölner Verkehrsdezernent.

Hinweis: Über die Pläne für die Kölner Wasserbusse berichten wir auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Köln.