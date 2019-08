Video starten, abbrechen mit Escape Stadt geht gegen Schottergärten vor. Lokalzeit aus Bonn. . Verfügbar bis 29.08.2019. WDR. Von Norbert Hiller.

Stadt Bonn geht gegen Schottergärten vor

In Bonn Röttgen gibt es Ärger um Steinvorgärten vor Häusern in einer Neubausiedlung. Die Stadverwaltung hat mehr als hundert Mahnbriefe verschickt - sie will, dass die Hausbesitzer die Gärten umgestalten.