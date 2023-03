Stadt Bonn vergibt Klimapreis

Die Stadt Bonn hat zum ersten Mal ihren eigenen Klimapreis vergeben. Das Preisgeld von 3.000 Euro für den ersten Platz ging an das Projekt „ Klimatag und Klimatopf “ des Bürgervereins Vilich-Müldorf. Der " Klimatopf " reduziert seit 2021 den CO2-Ausstoß vor Ort: Sobald 2.000 Euro an Spenden oder CO2-Kompensationszahlungen vorliegen, wird das Geld genutzt, um den Bau einer Photovoltaikanlage in der Nachbarschaft zu unterstützen. Bei mehreren Interessenten entscheidet das Los. So soll das Thema erneuerbare Energien im Ort sichtbar werden. Laut Vorstandsmitglied Joachim Clemens sei das Interesse am Bürgerverein durch die Klimaprojekte gewachsen, die Mitgliederzahl sei in wenigen Jahren von rund 300 auf fast 500 gestiegen.

Eine Jury mit neun Mitgliedern hatte über die 23 eingereichten Bewerbungen beraten. Oberbürgermeisterin und Schirmherrin Katja Dörner (B'90/Die Grünen) freute sich über die Resonanz und betonte, dass Bonn auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2035 auf das Engagement der Stadtgesellschaft angewiesen sei: „ Die Menschen in Bonn sind hochmotiviert, was es braucht, sind positive Beispiele, die Mut machen und zeigen, wie es gehen kann. "

Der mit 1.500 Euro dotierte zweite Preis ging an die Schülervertretung der Gesamtschule Bonn-Beuel mit ihrem Projekt „ CarFreiTag “. Das Ziel ist, autofahrenden Menschen zu zeigen, dass Schüler sich weniger Autoverkehr, insbesondere rund um die Schule, wünschen. Wer am " CarFreiTag " ohne Auto kommt, erhält Obst als Dankeschön. Wer dennoch das Auto nutzt, darf ebenfalls passieren, bekommt aber von den Schülern einen Flyer mit der Bitte, beim nächsten Mal auf das Auto zu verzichten.

Der dritte Preis wurde von der Jury aufgeteilt. Die Evangelische Johanniskirchengemeinde Bonn-Duisdorf erhielt ihn für den klimafreundlichen Umbau ihrer Kirche und Maßnahmen zur Abfallvermeidung, ein Bonner Entsorgungsbetrieb wurde unter anderem für eine biobasierte Vergaseranlage ausgezeichnet, durch die Reststoffe aus dem Recyclingprozess besser genutzt werden können.

