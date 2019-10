Nach Handgranaten-Fund: NRW-Staatsschutz ermittelt

Rund einen Monat nach dem Fund einer Bundeswehr-Handgranate vor der evangelischen Christuskirche in Düren hat der Staatsschutz in NRW die Ermittlungen aufgenommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch (23.10.2019) dem WDR .

Die nicht funktionstüchtige Granate war am 22. September vor einem Gottesdienst von einer Küsterin entdeckt worden.

Die Granate lag in einer Sporttasche in einem Mülleimer in Nähe des Kircheneingangs. Sie enthielt nach Aussage des Landeskriminalamtes keinen Sprengstoff. Da der Sprengsatz aus Beständen der Bundeswehr stammt, beschäftigt sich jetzt das Parlamentarische Kontrollgremium in Berlin mit dem Fall.

Evangelische Kirchengemeinde Düren wird immer wieder bedroht

Der Staatsschutz ermittelt in alle Richtungen, um herauszufinden, woher die Granate genau stammt. Einen konkreten Hinweis auf einen politische Hintergrund gebe es derzeit nicht.

Wegen ihres Engagement für Flüchtlinge und des Gewährens von Kirchenasyl wird die evangelische Kirchengemeinde Düren immer wieder bedroht.

Stand: 23.10.2019, 21:30