Paketklau: Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen DHL-Mitarbeiter

Die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen drei ehemalige DHL-Mitarbeiter (32, 55 und 56 Jahre alt). Sie sollen in der Zustellbasis in Köln-Bilderstöckchen etwa 200 Pakete geöffnet und in mindestens 75 Fällen den Inhalt geklaut haben. Unter anderem wertvolle Armbanduhren, Smartphones und Handtaschen. Die Diebstähle sollen sich in drei Wochen im Juni 2018 ereignet haben.

Pakete wurden leer weiterverschickt

Die Pakete wurden anschließend leer weiterverschickt. Die Beute sollen die Beschuldigten laut Polizei sowohl an Familienangehörige als auch Bekannte aus ihrem Umfeld verteilt haben. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Hehlerei ermittelt.