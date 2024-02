Straßenkriminalität: Zweiter "Staatsanwalt vor Ort" in Wuppertal

Mit dem Konzept „Staatsanwalt vor Ort“ steht sowohl der Polizei als auch den kommunalen Ordnungsbehörden ein fester Ansprechpartner der Staatsanwaltschaft für einen bestimmten Bereich zur Verfügung. Er kümmert sich exklusiv um Straßenkriminalität. Dadurch sollen Verfahren effektiver und schneller abgearbeitet werden.

Erste Festnahmen

Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert und "Staatsanwalt vor Ort" Jan Brandenburg

Dieses Amt hat für Wuppertal-Elberfeld Staatsanwalt Jan Brandenburg übernommen. Der 34-Jährige sieht in dem Konzept auch für sich große Erfolgschancen. " Durch den deutlich engeren Kontakt mit der Polizei hat man schneller Erfolgserlebnisse ", sagte Brandenburg bei seiner Vorstellung am Freitag. Man merke schnell, wenn Personen häufiger mit bestimmten Delikten auffallen. Offenbar erfolgreich: Durch sein Zutun seien bereits drei Männer in U-Haft genommen worden.

Straßenkriminalität wie in jeder Großstadt

Das Land NRW hatte das Projekt "Staatsanwalt vor Ort" ursprünglich an expliziten Kriminalschwerpunkten erprobt. In der Elberfelder City sei die Kriminalität jetzt zwar nicht besonders gestiegen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wolf-Tilman Baumert. Dennoch handle es sich um einen Schwerpunkt für Straßenkriminalität, wie in jeder größeren Stadt: Diebstähle, Autoaufbrüche, Drogendelikte.

Der "Staatsanwalt vor Ort" kümmert sich auch um den Bereich rund um den Hauptbahnhof

Und genau darum soll sich jetzt der neue „Staatsanwalt vor Ort“ kümmern. Sein Gebiet erstreckt sich vom Wuppertaler Hauptbahnhof durch die gesamte Fußgängerzone und deren Seitenstraßen.