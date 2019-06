Staatsanwältin vor Ort für Wuppertal

NRW -Justizminister Peter Biesenbach und Innenminister Herbert Reul haben am Dienstag (04.06.2019) die neue Staatsanwältin für Wuppertal Oberbarmen vorgestellt. Theresa Kaltwasser wird direkt am Berliner Platz ermitteln.

Wuppertal ist nach Essen, Duisburg, Langenfeld, Düren und Wipperfürth die sechste Stadt, in der ein Sonderstaatsanwalt den Druck auf die kriminelle Szene erhöhen soll. Vorläufer dieser Staatsanwälte ist ein Projekt aus Remscheid für junge Straftäter zwischen 14 und 21 Jahren, das bis heute läuft.

Raub und Drogen in Oberbarmen

Am Berliner Platz in Oberbarmen stehen Drogen, Raub und Körperverletzungen auf der Tagesordnung. Aktiv ist besonders eine Jugendgang, die 35 bis 45 Jugendliche und Kinder umfasst – die sogenannte Gucci-Bande. Zwei 14-jährige Gangmitglieder haben vor gut einer Woche einen Rentner ins Koma geprügelt. Angefeuert worden seien sie dabei von Mädchen und Jungen aus der Gang, so der Justizminister.