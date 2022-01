145 Millionen ausgezahlt

Das NRW-Heimatministerium hat nach eigenen Angaben bereits 145 Millionen Euro an Betroffene in den Flutregionen ausgezahlt – insbesondere vor Weihnachten und vor dem Jahreswechsel. Mehr als 60 Prozent aller sachlich richtigen Anträge seien in Bearbeitung. In wenigen Fällen stocke die Auszahlung, weil Angaben unplausibel sind.