Ein Meer aus Laternen beim großen Martinszug in Bonn

Mit viel Fantasie haben die Kinder aus Bonner Kitas und Schulen in den vergangenen Wochen ihre Laternen gebastelt. Wie der elfjährige Lenn, der wie alle Schüler des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums seine Anglerfisch-Laterne voller Stolz in die Höhe reckt: "Der hat wie der echte Fisch auch noch eine kleine Lampe an seiner Angel."

Wilde Tiere, Beethoven, Geister oder grüne Gesichter: Die Motive für die Laternen sind vielfältig. Ein Lichtermeer zieht sich am Montag durch die Bonner Innenstadt zum Alten Rathaus mit großem Martinsfeuer.

Einfallsreichtum bei Laternen

Bei manchen ist das Drama schon vor dem Start am Bonner Münsterplatz groß. Bei einem geht das LED -Licht in der Laterne nicht an, beim nächsten droht die echte Kerze die Laterne in Brand zu setzen.

Viel Fantasie und Harmonie

Eine Mutter klebt eilig wieder eine Flosse an der Fisch-Laterne fest: " Die ist abgerissen und dann musste ich gerade erst mal in ein Geschäft rennen und schnell noch Kleber kaufen - aber jetzt hält es" , freut sie sich für ihr Kind.

Größter Umzug in der Region

Bei so vielen Menschen den Überblick über die eigenen Schüler zu behalten sei nicht leicht, stöhnt eine Lehrerin und hofft, dass ihre Klasse bis zum Schluss zusammenbleibt. Denn mit rund 2.000 Teilnehmern ist der zentrale Martinszug in Bonn deutlich größer als alle anderen in der Region. Und er hat eine lange Tradition, denn es ist schon die 101. Ausgabe.

"Ein Zeichen für Solidarität, Mitmenschlichkeit und Frieden." Wolfgang Picken, Stadtdechant

" Wir freuen uns vor allem auf die Musik und auf das Martinsfeuer ", erzählen viele Kinder immer wieder. Und so singen sie immer wieder lautstark ihre Lieder, begleitet von verschiedenen Musikzügen.

Freude über Musik und Martinsfeuer in Bonn

Zwischendurch aber gibt es auch einen Moment, der an die alte Geschichte erinnert. Der Bonner St. Martin führt auf seinem Pferd den langen Zug an und kommt auf seinem Weg durch die Innenstadt auch an einem hungrigen und frierenden Bettler vorbei. Dort teilt er wie in der Legende mit ihm seinen Mantel.

Botschaft von St. Martin ist auch heute aktuell

"Ein Zeichen für Solidarität, Mitmenschlichkeit und Frieden" , nennt der Bonner Stadtdechant Wolfgang Picken diese Geste. Solche Zeichen habe man gerade aktuell angesichts vieler Krisen und Kriege dringend nötig.

Die Teilnehmenden setzen ein Zeichen für Mitmenschlichkeit

Ein weiteres Zeichen setzen alle gemeinsam dann auf dem Bonner Marktplatz - dort wird es für eine kurze Zeit ganz still. " In Gedanken bei den Menschen, denen es nicht so gut geht ", heißt es vor dem Alten Rathaus.

Dann aber erschallen auch rund um das große Martinsfeuer wieder die klassischen Martinslieder, und Kinder und Erwachsene singen mit. "Eine wunderschöne Atmosphäre mit den vielen Kindern, der Musik und den tollen Laternen - das gefällt mir gut“ , schwärmt eine ältere Bonnerin und lächelt beim Anblick der bunten Lichter.