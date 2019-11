Mit 91 Prozent der gültigen Stimmen hat die Bonner CDU Ashok Sridharan erneut zu ihrem Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl im kommenden Jahr ernannt. Das sind mehr Stimmen als bei seiner Nominierung vor fünf Jahren. Er war als einziger Kandidat angetreten.

Der 54-jährige Jurist sprach bei der Aufstellungsversammlung im Bonner Maritim Hotel am Samstag (09.11.2019) von einem ehrlichen Ergebnis. Er werde sich dafür einsetzen, " das Rathaus bei der CDU zu halten ".

6.500 Termine in vier Jahren

Zuvor gab Sridharan in seiner Nominierungsrede einen Rückblick auf seine bisherige Amtszeit. In vier Jahren habe er 6.500 Termine wahrgenommen. Neun UN -Organisationen seien in dieser Zeit nach Bonn gekommen, die Stadt habe 117 Millionen Euro in Schulen und 33 Millionen in Kindergärten investiert.

Probleme bei Hallenbädern und Beethovenhalle

Sridharan räumte ein, die Probleme mit den maroden Bonner Hallenbädern nicht gelöst zu haben. Die immer teurer werdende Sanierung der Beethovenhalle wolle er für jeden Bürger transparent aufarbeiten.