Im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres war es einer. Täter werden selten gefasst. Erst in der Nacht auf Donnerstag (31.03.2022) wurden die Menschen in Monschau- Imgenbroich durch eine Explosion aus dem Schlaf gerissen.

Filiale komplett zerstört

Diesmal hatten unbekannte Täter den Geldautomaten an einem Gebäude der Sparkasse gesprengt. Der Schaden: wieder erheblich.

Bei einer Sprengung in Titz am 2. März wurde eine Filiale der Raiffeisenbank Erkelenz so zerstört, dass das THW das komplett zerstörte Gebäude absichern musste. Die Trümmer flogen meterweit bis auf die andere Straßenseite. Die Täter ließen sogar noch Sprengstoff am Tatort zurück.

Täter rüsten weiter auf

Das bestätigt die Aussage des Landeskriminalamtes Düsseldorf (LKA), dass die Täter immer brutaler vorgehen und immer weiter aufrüsten, je stärker die Automaten gesichert sind. Viele Banken und Sparkassen in der Aachener Region verwenden Geldautomaten der neuesten Generation, die spezielle Panzerungen haben.