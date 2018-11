Das Festival for Games ist am Donnerstag (22.11.2018) zum dritten Mal im NRW Forum in Düsseldorf gestartet. Dort können Besucher selbst zocken, programmieren und Kunstinstallationen erleben.

Digitale Zukunft im Fokus

Schwerpunkt des Festivals ist die digitale Zukunft in Kunst, Kultur und Bildung. Am Sonntag (25.11.2018) endet die Veranstaltung mit einem Live-to-Game-Konzert, bei dem ein Orchester einen Spielverlauf musikalisch unterlegt.

Auf dem Festival for Games können Besucher selbst Teil von Kunstinstallationen werden.

Highlights sind in diesem Jahr ein digitaler Erlebnisparcours, ein begehbarer Escaperoom und eine Installation des niederländischen Künstlers Marnix de Nijs. Als Besucher kann man Teil des Kunstwerks werden, indem man zum Beispiel Lichtstrahlen mit seinen Händen steuert.

Ergänzt wird das Rahmenprogramm in diesem Jahr erstmals durch Workshops zu Themen wie Jugendschutz, Cosplay und eSports. Ziel ist es, vor allem Mädchen und Frauen mit den Themen anzusprechen.

Medienpädagogischer Ansatz

Das Festival for Games verfolgt einen medienpädagogischen Ansatz. Lehrer und Schüler werden aktiv aufgefordert an der Entwicklung der Spiele mitzuarbeiten.

So haben Schüler eine begehbare Raumstation entwickelt, in der alle Spieler digital und spielerisch mit eingebunden werden. Ein Spiel behandelt kritisch das Thema Rechtsextremismus.

